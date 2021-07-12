محافظ الشرقية: إحالة وقائع غلق مراكز الشباب للتحقيق

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور علي المنشآت الحكومية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، والتزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية، لضمان انتظام العمل، وإنهاء مصالح المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالمرور علي عدد من مراكز الشباب بمراكز فاقوس ومنيا القمح وأبو حماد، لمتابعة سير وانتظام العمل بها، وإعداد تقرير بنتائج الزيارات الميدانية للعرض على المحافظ، لاتخاذ ما يلزم حيال أي تقصير أو إهمال.

ومن جانبه، أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل فرق عمل من المتابعة الميدانية، لتجوب عدداً من القرى والمراكز والمدن والمرور المفاجئ على مراكز الشباب، وتبين لها غلق بوابات مركزي شباب منشأه القاضي وأكياد البحرية بمركز فاقوس بالجنازير، وعدم تواجد العاملين بهما، وكذلك غلق مركز شباب كفر ميت بشار بمنيا القمح، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.

وأضاف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه تم المرور على مركزي شباب الجمايلة والقطاوية بأبو حماد، ومراكز شباب منية المكرم والحجاجية القديمة والنمروط بفاقوس، ومراكز شباب الجديدة ومنشأه شفيق وكفر الغنيمي بمنيا القمح، وتبين تغيب عدد من العاملين دون تقديم إجازات، وعدم قيام مسؤول سجل الحضور والانصراف بالتسديد أمامهم، ليقرر محافظ الشرقية إحاله وقائع غلق مراكز الشباب بالجنازير، وعدم تواجد العاملين بها، إلى التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.