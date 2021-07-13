حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بالرومانسية الشديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت مهنيًا

القمر في مواجهة برجك.. لا تستسلم اليوم للتشوش ونظم أفكارك، ويجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت عاطفيًا

لا تكن شديد التحفز ولا تنتظر الكثير ممن حولك.. قد تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة ومن المهم أن تضبط انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.