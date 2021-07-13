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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 13 يوليو 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء  يهتم بالتفاصيل الدقيقة في المواقف التي يمر بها، ويتميز بتفكيره العقلاني، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء مهنيًا

القمر في برجك يمدك بالنشاط والجاذبية، وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء عاطفيًا

عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك حضورا ويقظة وسرعة بديهة.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

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