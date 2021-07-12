افتتاح معرض «صنع في مصر» بجنوب السودان غدا

يفتح الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء، معرض صنع في مصر، بمدينة جوبا بجنوب السودان، برفقة الدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وأكد «المصيلحي» أن المعرض يشارك فيه تسع شركات تابعة للوزارة، هي «شركة السكر والصناعات التكاملية، شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات، شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، شركة قها للأغذية المحفوظة، شركة النيل للزيوت والمنظفات، شركة إسكندرية للزيوت والصابون، شركة مطاحن شمال القاهرة، شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وشركة تسويق الأرز».

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن المعرض سيقام في الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الجاري، مؤكدًا أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، تأتي في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية، إضافة إلى سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري، والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية، وبالأخص دول حوض النيل.

وزير التموين: الهدف من المعرض هو زيادة التبادل التجاري بين مصر وجنوب السودان ودول القارة الإفريقية

وأكد «المصيلحي» إلى أن المعرض يأتي لزيادة التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيقة، وإقامة علاقات تجارية معها من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى.

وأضاف وزير التموين أن التواجد في هذا المعرض سيسهم في إيجاد فرص استثمارية كبيرة ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال مع دولة جنوب السودان الشقيقة.