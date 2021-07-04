الثلاثاء.. وزير التموين يكشف عن الاستعدادات لعيد الأضحى في مؤتمر صحفي

يعقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن استعدادات وزارة التموين والمديريات في جميع المحافظات، لعيد الأضحى المبارك 2021.

ويعقد المؤتمر، بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية صباح يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

ويشمل المؤتمر الإعلان عن ضخ اللحوم بمنافذ وزارة التموين، والمجمعات الاستهلاكية، والشوادر، ومنافذ جمعيتي، والسيارات المتنقلة التابعة للوزارة، ومواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية على مستوى جميع المحافظات في عيد الأضحى المبارك 2021، والمنافذ أيضاَ.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل، نظام العمل بتطبيق استعدادات الوزارة من خلال طرح اللحوم والخراف الحية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وتكثيف الحملات على المخابز بجميع المحافظات.

وتتجه وزارة التموين، للإعلان عن طرح كميات كبيرة من الخراف البلدي الحية لطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، حيث تهتم الوزارة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلا عن طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2021.

سعر اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

ويطرح حاليا اللحوم الطازجة بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو جرام دون زيادة في الأسعار، وكذلك طرح اللحوم البرازيلي المجمدة 65 جنيها للكيلو جرام، طبقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتحصل الوزارة على اللحوم بأسعار مخفضة نظرا لحصولها على كميات ضخمة من الموردين، مما يمكنها من توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وجيدة؛ وكذلك توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، فضلًا عن التعاقد مع السودان لاستيراد اللحوم الطازجة لمدة عامين.