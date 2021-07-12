وزير التموين: توفير احتياجات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم.

وقال «المصيلحي» إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تضخ 28 سلعة إلى منافذ التوزيع التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، موزعة ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين.

ووجه وزير التموين الشركة القابضة وشركتي الجملة التابعين لها، بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية، وكذلك مديريات التموين والأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه، أكد رئيسا شركتي الجملة «العامة - المصرية» أن نسب الصرف في الربع الأول من الشهر الجاري وصلت إلى 60%، مشيرين إلى أن مخازن الجملة التابعة لهم بها مخزون استراتيجي كبير من كل السلع المدرجة على بطاقة الدعم.

وأشاروا إلى أن المخازن التابعة لهم، ويصل عددها إلى 1500 مخزن تفتح أبوابها يوميًا، إما أصحاب منافذ الصرف فهي لصرف الاستعاضات المقررة لهم لكل السلع.

من جانبه، قال أحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن المخازن التابعة للشركات يمكن متابعتها جيدًا بعد ميكنتها من خلال كل شركة، وأصبح من السهل معرفة الأرصدة الصادرة والواردة من السلع ونقاط الاحتياج لكل سلعة في أي مكان، وضخها فورًا إلى تلك المخازن لتلبية احتياجات منافذ الصرف لها.

وأشار «كمال» إلى أن الميكنة ساهمت في حوكمة صرف السلع التموينية، من خلال متابعتها إلكترونيًا، ومعرفة الصادر والوارد منها إلى تلك المخازن.