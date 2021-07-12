رئيس«الطاقة المتجددة»: مجمع خليج السويس سينتج 2500 ميجاوات من الكهرباء

قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة، إن الفترة الحالية شهدت تدشين مشروع بنبان في أسوان، والذى شمل على 32 مشروعًا بطاقة إنتاج وصلت لـ 1465 ميجاوات، و باستثمارات بلغت حوالي 2 ملياردولار، موضحًا أنه يجرى إنشاء مجمع خليج السويس لإنتاج الطاقة فيما سيتجاوز 2500 ميجاوات من كهرباء الطاقة الطبيعية، وسيجرى الانتهاء منها في عام 2023.

وأضاف «الخياط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يذاع على «نغم أف إم»، أن الطاقة المتجددة تنتج حوالي 6000 ميجا وات من الكهرباء تضاف على الشبكة الرئيسية، كما أن إنتاج الطاقة المتجددة في مصر يمثل حوالي 18% من الحمل اليومي لمصر، وذلك في إطار الاستفادة من الموارد الطبيعية، من خلال السد العالي، وخزان أسوان، والقناطر الخيرية، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة المتجددة في مصر بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك مع بناء السد العالي في محافظة أسوان واستخدام الطاقة الشمسية والرياح.

وأوضح أن نقوش الفراعنة قديمًا على جدران المعابد كانت تشير دائمًا إلى الشمس والطبيعة، كما أن المصريين لديهم ارتباط بالطبيعة منذ القدم، مضيفًا: «حاليًا نهتم بالطاقة المتجددة في الفترة الحالية والمقبلة».