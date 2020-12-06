9 مليارات جنيه ميزانية الطاقة المتجددة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء

قال الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2020/2021 تبلغ 9 مليارات جنيه مصري، موزعة على نحو 3 مليارات جنيه موازنة جارية ونحو 6 مليارات جنيه موازنة استثمارية تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنقطة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.

فك التشابكات المالية بين كل من الهيئة ووزارة المالية

واستعرض الخياط خلال الجلسة الخامسة للعام الجاري لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة بحضورالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ونائبه المهندس أسامة عسران موقف التسويات الودية التي أبرمتها الهيئة، والتي شملت شركات تعريفة التغذية بموقع بنبان، والخاصة بأعمال البنية التحتية، وكذلك فك التشابكات المالية بين كل من الهيئة ووزارة المالية، وذلك في إطار سعي الهيئة في هذا الاتجاه.

استعرض المجلس تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية ومنها محطة الكريمات الشمسية الحرارية، فضلاً عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة كل من مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت.

تنفيذ مشروعات رياح

اكد الخياط أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة، 250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلى مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.

رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة

من جانبة أشاد وزير الكهرباء بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.