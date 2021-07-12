محمد رشاد عن عودته لطليقته مي حلمي: العاقل لا يلدغ مرتين

نفى المطرب الشاب محمد رشاد، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن عودته إلى الإعلامية مي حلمي، مجددًا بعد انفصالهما بشكلٍ رسمي، قائلًا: «هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، العاقل لا يُلدغ مرتين».

وكتب محمد رشاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»: «أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ومسيجات بتتبعت لي تسألني هو في عودة ولا إيه، وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تمامًا، فأحب أقول لكم بس حاجة لأنكم تهموني وأنتم أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالي، العاقل لا يُلدغ مرتين، وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء صباحكم جميل».

وتابع رشاد: «كلمتين لكل حد مهم في حياتي، أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس وتاني، رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين ياريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليا أو لمدير أعمالي وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء ياريت يلغوا المتابعة أفضل».

وواصل رشاد عن احتمالية عودته لمي حلمي: «لا فكرت ولا عمري هفكر، صفحة واتقفلت ووقعت من حياتي، كفاية بقى رغي في الموضوع ده».

انا شايف اخبار بتنزل عن حياتي الشخصية وميسيجات بتتبعتلي تسالني هو في عوده ولا ايه وصحف للاسف بكتب اخبار كاذبه تماما فاحب اقولكم بس حاجه لانكم تهموني وانتوا اسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالي



العاقل لا يُلدغ مرتين ... وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء

صباحكم جميل — Mohamed Rashad (@mohammedrashad0) July 12, 2021

محمد رشاد يطرح أغنية أنا مش شمتان

وكان الفنان محمد رشاد، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة باسم «أنا مش شمتان»، قبل قليل، عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية أنا مش شمتان، من غناء محمد رشاد، وكلمات كوثر حجازي، وألحان محمد النادي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وناي محمد مصطفي، وصولو قانون أحمد القمري، وجيتار مصطفى نصر، وباص جيتار سيكا، وطبلة عيادي، وصولو كيبورد محمود شاهي.

وتقول كلمات أغنية أنا مش شمتان، لـ محمد رشاد، «أنا مش شمتان لكن من حقى إن أنا أفرح إنك زعلان أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان بتحس وليك قلب يحاسبك ترجع ندمان سيبنى أفرح فيك وأنا شايف ندمك وعذابك باينين فى عنيك بقى كل مناك صدفة تشوفنى أو أرد عليك مش قادر أعلمك خاطر أنا مش حاسس بيك دموعك بتبرد نارى وندمك بيخلص تارى عشان خطرى أبكى كمان محدش قالك تخسرني هتفضل يا حبيبي فاكرنى وهنسى وهتعيش ندمان».