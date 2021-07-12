تعرف على تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن تردد قناة الزمالك الجديد على نايل سات ، لمتابعة أخبار ناديهم وكرة القدم والرياضة بشكل عام، خاصة بعد قيام إدارة القناة بتحديث جديد على القمر الصناعي «نايل سات»، وذلك حتى يتمكن المتابعون من مشاهدة البرامج والمباريات بتقنية عالية الجودة HD.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، نعرض تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات لمتابعة أهم مباريات فريق القلعة البيضاء وأهم الاستديوهات التحليلية لأداء اللاعبين والمديرين الفنيين في التقرير التالي..

تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات

ويمكن لعشاق كرة القدم، متابعة المباريات والاستديو التحليلي للمباريات المختلفة، من خلال ضبط تردد القناة كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11449

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات على شاشة التلفزيون

ويمكن ضبط تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات على شاشة التلفزيون، من خلال اتباع عدة خطوات دون الحاجة إلى فني متخصص في تنزيل القنوات، في السطور التالية:

- اضغط على زر Menu بالضغط على زر القائمة في الـ«ريموت كنترول» المتحكم في الريسيفر الخاص بك.

- اختر Installation أو كلمة الإعدادات من القائمة التي تظهر أمامك على الشاشة.

- اختر تركيب يدوي Menual Installation.

- بعد ذلك اختر نوع القمر الصناعي «نايل سات».

- اكتب تردد القناة الموجود مسبقًا للبث علي الجودة أو للبث العادي.

- اضغط على كلمة ok، وابحث عن القناة عبر قائمة القنوات الموجودة على جهازك.

وانطلقت قناة نادي الزمالك في 22 من يناير 2020، بشكل رسمي، لتنضم لقنوات كل من النادي الأهلي، صاحب أقدم قناة للأندية العربية، وكذلك قناة نادي الهلال السوداني، وقناة نادي العين الإماراتي.

برامج قناة الزمالك

وتقدم قناة الزمالك مجموعة من البرامج الرياضية مثل برنامج «زملكاوي» والذي يقدمه نجم الفريق السابق محمد أبو العلا، وبرنامج أخبارنا، وتقدمه فرح علي، وبرنامج التالتة يمين، ويقدمه اللاعب السابق عبد الواحد السيد، وبرنامج «نهارك أبيض» من تقديم محمد طارق وإنجي يحيي