سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الثلاثاء 13-7-2021 في البنوك

اختلف سعر الريال السعودي فى مصر وفق التعاملات التي وردت اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو في البنوك، وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار العملات، تقدم«الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر ريال السعودي في مصر في البنوك المختلفة حكومية وخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

وسجل سجّل الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.