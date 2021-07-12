«امتحانات الثانوية»: فرحة بسهولة «الإيطالي والفرنساوي»

شكاوى من صعوبة «الألماني»: فوق المتوسط وكلماته غير مألوفة

عبر عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة «علمى علوم ورياضة»، عن سعادتهم بسهولة امتحانى اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والإيطالية، مؤكدين أن كلمات الامتحانات متداولة ولم تشمل أى أسئلة معقدة، وأنّهم تدربوا على نمط هذه الأسئلة من خلال الامتحانات التجريبية التى عقدت الشهور السابقة، بينما شكا عدد من الطلاب من مستوى امتحان الألمانى، قائلين إن به بعض الأسئلة المعقدة وكلمات يصعب ترجمتها.

مصطفى محمد، طالب بالصف الثالث الثانوى، أعرب عن سعادته بمستوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوى»، مؤكداً أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم يشمل أى أسئلة معقدة، وأضاف أن هناك بعض الأسئلة فى الامتحان شبيهة بدرجة كبيرة لأسئلة الامتحانات التجريبية السابقة والمنصات التعليمية التى وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحاً أنه حرص على حل النماذج جيداً قبل الامتحانات، ما ساعده على الإجابة عن أسئلة الامتحان النهائى بسهولة.

وقال الطالب عمرو إبراهيم، شعبة علمى علوم، إن امتحان اللغة الفرنسية جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وأسئلة الامتحان مباشرة ومألوفة، متابعاً: «الأسئلة دى عدت عليا كتير فى النماذج»، وأضاف «إبراهيم»: «الامتحان عوضنا عن صعوبة امتحان العربى»، مؤكداً أنه استطاع الإجابة عن جميع الأسئلة فى وقت قليل، والامتحان اعتمد على فهم الطالب لسياق الجمل وصياغتها.

وفى سياق متصل، أعرب طلاب مادة اللغة الإيطالية عن سعادتهم بمستوى الامتحان، حيث قال الطالب أحمد هانى، الذى أدى الامتحان فى مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، إن امتحان «الإيطالى» جاء فى مستوى الطالب المتوسط، فى 33 سؤالاً اختيارياً، وأضاف أن أسئلة الامتحان مباشرة: «عدت علينا كتير»، مؤكداً أنه تمكن من الإجابة عن الأسئلة بسهولة بسبب التدريب المكثف على هذه النوعية فى الامتحانات التجريبية، وأعرب الطالب محمد شادى، بالصف الثالث الثانوى، عن سعادته بمستوى امتحان مادة الإيطالى، مؤكداً أن كلمات الامتحان مألوفة ولم تشمل أى تعقيد.

وقال محمد كريم، بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، إنه اختار مادة اللغة الألمانية باعتبارها أسهل اللغات فى المادة الأجنبية الثانية ولم يتوقع أن تأتى بهذه الصعوبة، وأضاف أن الأسئلة جاءت من خارج المنهج، وأشار إلى أنه أصيب بالإحباط من الامتحانات التى تضيع مجهوداً استمر سنة كاملة وتمنى أن تأتى الامتحانات القادمة من المنهج حتى إن كانت صعبة.

وأكد مازن عمر، بمدرسة النصر الثانوية بنين، أن امتحان اللغة الإسبانية جاء سهلاً جداً إلا من سؤالين للطالب المتميز وكانت الأسئلة تناسب وقت الامتحان، وأوضح أنه عوض ما خسره من درجات ومجهود فى امتحان اللغة العربية على عكس توقعاته قبل دخول الامتحان، فكان قلقاً من الأسئلة التى ليس لها علاقة بالمنهج.

وأكد عدد من طلاب مادة اللغة الألمانية صعوبة الامتحان، حيث قال الطالب عمرو عابد، بالصف الثالث الثانوى، إن الامتحان لم يكن مباشراً، وجاء فى مستوى فوق المتوسط، ويشمل الكثير من الكلمات المعقدة التى يصعب ترجمتها خاصة جزء القطعة، وقال عمرو طارق إن الامتحان به الكثير من الأسئلة غير المباشرة وكذلك الكلمات التى يصعب ترجمتها، وجاء فى 33 سؤالاً، وهو ما اتفق معه الطالب أبانوب مسعد، قائلاً: «كلمات القطعة غير مألوفة»، والامتحان لم يكن مباشراً.

واشتكت الطالبة رحاب عمران، من صعوبة امتحان الإيطالى، مؤكدة وجود أسئلة غير مباشرة به واحتاجت إلى تدقيق كبير. ونشرت صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صوراً لأسئلة امتحانات الفرنساوى والإيطالى والألمانى، وتفاعل الطلاب معها، وتم تداول إجابات الاسئلة على صفحات الغش (فيس بوك، تليجرام، واتساب)، ورصد فريق الغش بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، حالتى غش عن طريق تهكير جهاز التابلت ونشر الامتحان، وهما الطالب «ا. م. ا» بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظراً لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت، والطالب «ع. ا. م» بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظراً لحيازته جهاز محمول، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنَّه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين بامتحانات اللغة الأجنبية الثانية من خلال العضو القانونى بالوزارة.

ضبط طالب لتهكيره التابلت والغش منه في امتحانات الثانوية بـ«بني سويف»

وضبطت لجنة مدرسة أبوصير الثانوية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية بمحافظة بنى سويف، طالباً أقدم على تهكير التابلت الخاص به ووضع عليه «واتساب» لتلقى إجابات اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية» عليه بعد تصوير الأسئلة على «الواتس» وقيام مجهول بحلها له، وعلى الفور تمكن ملاحظو اللجنة من مراجعة التابلت وتبين أن عليه إجابات لأسئلة الفرنساوى، وقاموا بتحرير محضر غش للطالب وإرساله إلى غرفة العمليات بالوزارة.

تغيب 123 طالباً عن الامتحانات في كفر الشيخ

وأعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، أن 13 ألفاً و199 طالباً وطالبة أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية وتغيب عن أداء الامتحان 123 طالباً وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب99.1٪ موزعين على 86 لجنة فى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وانتحر طالب بالثانوية العامة فى المنيا بشنق نفسه داخل غرفة بمنزله الكائن بمركز مغاغة، بشمال المحافظة، أمس، دون معرفة دوافع إقدامه على ذلك، وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بانتحار طالب بالثانوية العامة يدعى «ع. خ. ك»، 18 عاماً، مقيم بمدينة مغاغة، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمعاينة مكان الواقعة لمناظرة الجثة التى تم التحفظ عليها، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التى باشرت التحقيق.

وفى لفتة إنسانية قام شباب لجنة الأزمة بقرية كفر العمار بطوخ فى محافظة القليوبية بالانتشار فى الشوارع لتوزيع الكمامات والكحول على طلاب الثانوية العامة أثناء ذهابهم إلى لجان الامتحانات لتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما وفّرت اللجنة مركبات توك توك لنقل الطلاب من قرية كفر العمار بطوخ إلى اللجنة الامتحانية التى تبعد عن القرية بمسافة قريبة، وقال محمد عبدالرحمن سلامة منسق اللجنة إن شباب وأهالى القرية شكلوا فرقاً لدعم أبنائنا الطلاب وتوفير وسائل مجانية وكمامات ومياه وتوزيعها عليهم خلال توجههم إلى مقر اللجنة بقرية العمار الكبرى منعاً للزحام والتكدسات والحد من انتشار الفيروس.

وفى الفيوم، خصص الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، سيارة إسعاف لنقل هالة حجاج زيدان، الطالبة بقسم علمى علوم بالثانوية العامة من منزلها بقرية معيوف التابعة لمركز الفيوم، إلى لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العدوة الثانوية التابعة لإدارة شرق الفيوم، وإعادتها إلى منزلها مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان، وذلك لإصابتها بكسر فى عددٍ من فقرات العمود الفقرى، نظراً لتعرضها إلى حادث سيارة خلال ذهابها إلى الدروس الخصوصية فى 30 يونيو المُنصرم، وخضوعها لإجراء جراحة فى العمود الفقرى فى 3 من شهر يوليو الجارى.