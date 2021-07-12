عاجل.. شوقي يعتمد نتيجة الثانوية العامة للبعثة التعليمية بالسودان
التربية والتعليم: نسبة نجاح الطلاب في الثانوية المصرية بالسودان 45.8%
كتب:
توفيق شعبان
03:51 م | الإثنين 12 يوليو 2021
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول والثاني) للعام الدراسي 2021/2020، التي بدأت يوم السبت الموافق 2021/5/29 وسط إجراءات احترازية مشددة.
وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، 127 طالبًا وطالبة، نجح منهم 58 طالبًا وطالبة، بنسبة 45.8%.
كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني 45 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.6%.