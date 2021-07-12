رامي صبري يتلقى عزاء شقيقه في منزل الأسرة بالشيخ زايد

قال الفنان رامي صبري، إنه سيتلقى عزاء شقيقه كريم، في منزل الأسرة بالشيخ زايد، غدا.

وكتب رامي عبر حسابه على «إنستجرام»: «عزاء أخي وحبيبي كريم صبري، نظرا للظروف الحالية، تتلقى الأسرة العزاء غدا في منزل الأسرة العنوان بمدينة الشيخ زايد، أمام مول العرب»

وانهار الفنان رامي صبري من البكاء، أثناء تشييع جنازة شقيقه كريم صبري، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ولم يتمالك رامي صبري دموعه، قبل انطلاق صلاة الجنازة على شقيقه، التي حضرها المنتج وليد منصور والمطرب مينا عطا ومحمد الشرنوبي ورامي جمال، وعدد من أصدقاء الراحل، الذين حرصوا علي مواساة «رامي» في مصابه الجلل.

وغيّب الموت كريم صبري، أمس الأحد، غرقا في ترعة المريوطية.