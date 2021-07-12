«التعليم» تكشف حقيقة فيديو متداول لطلاب يصوروا الامتحانات في اللجان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدد من الطلاب يقوموا بتصوير الامتحان في اللجنة الامتحانية، بالهاتف المحمول، وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، قائلا: «الطالب في هذا الفيديو هو محمد عبد االله احمد عبد العال، في القسم البريطاني في مدارس مصر للغات Misr Language School، في الهرم بالجيزة، وهذا هو امتحان العربي والهوية take home exam».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن بعض المدارس جمعت الطلاب في الفصول لاستلام الامتحان، وكان هذا بعد إتمام الامتحان في مدارسنا الرسمية، وشدد على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الحكم بأنفسهم على كيفية التعامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقتها على «راحة» الطلاب وأولياء أمورهم بالسماح بعقد الامتحانات لمواد الهوية «للمدارس الدولية» من المنزل بدلا من النزول إلى اللجان، وكيف يستهين بها الطلاب حتى لا نطالب بالامتحان من المنزل مرة أخرى.

وتابع وزير التربية والتعليم: «أترك لمدرسة مصر للغات والمسؤولين عنها وأولياء الأمور التصرف الحكيم لمعاقبة هذا العمل الصبياني، موجهًا رسالة إلى من استخدم هذا الفيديو في حملات التشويه والسخرية والصراخ واتهام الدولة، قائلا: « تبينوا وتيقنوا قبل أن تكتبوا وتلقوا بالتهم جزافا يوما بعد يوم».