تعرف على أجر صاحب مهرجان «صفر المية الحالة ضنك».. «شغال بالساعة»

نجح الطفل معاذ موزة، أصغر مؤدي مهرجانات، في جذب الأنظار، في الآونة الأخيرة، بعدما طرح أكثر من مهرجان شعبي، مثل «صفر المية الحالة ضنك»، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلالهم.

وأصبح معاذ موزة، يُشارك في إحياء الحفلات، حيث يتعاقد على إحياء الحفل بالساعة، وذلك حسبما كشف أحد منظمي الحفلات لـ«الوطن»، مؤكدًا أنّه يحصل على 5 آلاف جنيهًا في الساعة الواحدة، ليُعد بذلك أقل وأصغر مؤدي مهرجانات يحصل على أجر، مقارنة بـ حمو بيكا وحسن شاكوش.

تعرف على أجر حسن شاكوش وحمو بيكا في الساعة الواحدة

وكان أحد منظمي الحفلات، قد كشف عن الأجر الذي يتقاضاه مطرب المهرجانات حسن شاكوش في الحفلات، بعد الانتشار الواسع الذي حققته أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، وتحقيق أغانيه ملايين المُشاهدات، التي بدلت أوضاعه، لينتقل خلال فترة وجيزة لمكانة عالية على مستوى الأجر ونوعية الحفلات التي يشارك فيها.

وقال أحد منظمي الحفلات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مطرب المهرجانات «شاكوش» يحصل على 40 ألف جنيه، في الساعة الواحدة، أي تصل الدقيقة الواحدة بـ666 جنيهًا، مشيرًا إلى أن«شاكوش» يتصدر قائمة أعلى مطربي المهرجانات أجرًا، متفوقًا على حمو بيكا الذي يحصل على 30 ألف جنيه في الساعة.

كلمات مهرجان صفر المية الحالة ضنك

وحقق معاذ موزة، نجاحًا كبيرًا، بعد تقديمه مهرجان «صفر المية الحالة ضنك»، وتقول كلماته: «صفر المية الحالة ضنك.. صحابى فكرنى مدير بنك.. ققررت إنى أفضى التنك وأثور فيكوا.. قلبى مات وأخدت عزاه.. من جوه بصرخ مليون آه.. مش طالبة صيت وفلوس ولا جاه ولا أنا ليكو».