بعد حصد 4 جوائز من الكاثوليكي.. فيلم حظر تجول يجوب مهرجانات العالم

فاز فيلم «حظر تجوّل» للمخرج أمير رمسيس، بـ 4 جوائز دفعةً واحدة في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ 69، وهي جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، جائزة الإبداع الفني للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

كما ينافس الفيلم في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في الفترة ما بين 11 وحتى 20 يونيو، ضمن برنامج The Belt and The Road، وحصل الفيلم على جائزة الجمهور بقيمة 25 ألف كرون سويدي، في آخر منافساته بمهرجان مالمو للسينما العربية، وهو أحد المهرجانات الخمسة عشر الكبرى المعتمدة من اتحاد المنتجين الدوليين الـ Fiapf.

وكان فيلم «حظر تجوال»، قد نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحظى على عروض كاملة العدد، كما حازت نجمته إلهام شاهين بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم، كما في مهرجان القدس للسينما العربية، وعُرض لأول مرة في الهند في مهرجان بيون السينمائي الدولي.

ويتتبع الفيلم قصة «فاتن» بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013، اثناؤ قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر «فاتن» على قضاء ليلتها عند «ليلى» والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.