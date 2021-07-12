عبدالراضي: المصحة التي هرب منها شقيق رامي صبري مالكها ليس طبيبا وقُبض عليه

كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، تفاصيل غرق كريم صبري، الشقيق الأصغر للفنان رامي صبري، في ترعة المريوطية، مقدمًا كل التعازي والمواساة لأسرة المتوفى، مؤكدا أنه وفقًا لتحريات الأمن وتحقيقات النيابة، فإن أسرة رامي صبري قد أودعت «كريم» الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، في مصحة نفسية لعلاج الإدمان يوم السبت الماضي، أي قبل واقعة الغرق بيوم واحد، لكن قبل مرور 24 ساعة على تواجده في المصحة، تمكن من تسلق الأسوار والهروب من المصحة الكائنة في الجيزة بالقرب من منطقة البدرشين.

وأضاف «عبد الراضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن كريم صبري هرب من المصحة في الساعة الخامسة عصرًا قبل غروب الشمس، وكان يريد أن يعبر إلى الناحية الأخرى من ترعة المريوطية، رغم أنه لا يُجيد السباحة، لكنه قد يكون اضطر للقيام بذلك، بسبب أن هناك أشخاص من المصحة تتبعوه لإعادته، «كانوا بيجروا وراه، عشان كده ممكن يكون قرر إنه يعدي الناحية التانية، وكان حظة وحش وغرق»، كما أن الأشخاص الذين كانوا متواجدين في هذه اللحظة لم يتمكنوا من العوم لإنقاذه.

وأشار مدير تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن كريم صبري، غرق أمام أعين الكثيرين، «لا حد نط وراه من المصحة ولا الناس اللي ساكنة قريب من هناك، رغم إن فيه موقف ميكروباص وفيه قهوة بلدي، والكلام ده كان قبل غروب الشمس، بس محدش قدر ينقذه للأسف»، مشيرا إلى أن الأهالي استطاعوا فقط انتشال الجثمان، وقامت سيارة الإسعاف بنقله، وقامت النيابة العامة بإصدار قرار بالدفن بعد المناظرة والتشريح، لكن الغريب في الأمر أن المصحة غير مرخصة تمامًا، فهي مصحة خاصة، عبارة عن فيلا يملكها شخص ليس طبيبا ولا ينتمي للطب من قريب أو بعيد.

وأردف الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، أن تلك المصحة بها أطفال كثيرون وشباب يتم علاجهم، رغم أن المشرفين في المصحة ليسوا متخصصين أيضًا، وتمكنت القوات من القبض على ثلاثة أشخاص من المصحة، من بينهم مالك الفيلا واثنين مشرفين، «لسة بيدوروا على ناس تانية وكله هيعرض على النيابة بكرة»، مؤكدًا أنه من الممكن أن الضحية لم يتحمل الوجود في المصحة بسبب كونها مكانا مغلقا، وهناك أمر ونهي وتعليمات بعدم الخروج من هذا المكان.

وتابع: «لازم وزارة الصحة ترد في هذا الأمر، وهل المصحة دي متسجلة عندها، وهل فيه مراجعة عليها وإشراف ولا لا، وهل جات لهم منها بلاغات سابقة أم لا؟، مضيفا أنه من المتوقع استدعاء أسرة كريم صبري، أو شهود عيان من المنطقة، وربما يصدر بيان فور الانتهاء من التحقيقات.