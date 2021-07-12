عاجل.. ارتفاع حصيلة وفيات حريق مستشفى عزل كورونا بالعراق إلى 40 شخصا

أفاد مصدر أمني، بارتفاع حصيلة وفيات حريق مركز عزل مصابي فيروس كورونا المستجد في محافظة ذي قار في العراق إلى 40 شخصا.

وقال المصدر الأمني في حديث لقناة «السومرية» العراقية، إنه تم تسجيل 40 حالة وفاة و30 حالة إصابة واختناق بحريق مركز عزل مصابي كورونا.

وأضاف المصدر أن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، توجه إلى الناصرية بعد الحريق الكبير، مؤكدًا أن 3 أسطوانات أكسجين انفجرت نتيجة الحريق.