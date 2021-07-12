حريق مستشفى ذي قار بالعراق.. ارتفاع عدد ضحايا إلى 41 قتيلا «فيديو»

ارتفع عدد قتلى حريق مستشفى ذي قار بالعراق، المخصص للعلاج من فيروس كورونا المستجد بمدينة الناصرية، إلى 41 قتيلًا وعشرات المصابين، وأشارت مصادر إلى أن حصيلة القتلى من الممكن أن ترتفع ولا يزال الكثير من المرضى مفقودين.

وأعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى ذي قار بالعراق، وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «صحة ذي قار تعلن حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة».

فرق الدفاع المدني تكافح حريق مستشفى ذي قار بالعراق

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار في العراق، مقتل أكثر من 36 شخصًا وإصابة 5 آخرين بحادث حريق المستشفى الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان مقتضب أن «فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي».

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن حريقا اندلع مساء الإثنين في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بإخلاء المرضى.

وأكد مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل، عدم وجود أي تفاصيل حول خسائر حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي.

وقال الطويل لوكالة الأنباء العراقية «واع»، الإثنين: إنه إلى الآن لا توجد أي تفاصيل دقيقة حول خسائر حريق مركز العزل في مستشفى الحسين التعليمي.

تفاصيل حريق مستشفى ذي قار بالعراق

بدوره، قال الناشط المجتمعي العراقي، نبز صباح الهموندي، إن الحريق نتج عن انفجار 3 أسطوانات أكسجين في مستشفى الحسين بالناصرية في ذي قار.

وأضاف الهموندي في اتصال هاتفي لـ«الوطن»: أن «صحة ذي قار أعلنت أن الضحايا 36 شخصا حتى الآن إثر الحريق، ولا تزال الأعداد في ازدياد»، مشيرا إلى أن المستشفى خاص بعزل كورونا، لكن الانفجار حدث في وحدة العناية المركزة التي كان يرقد بها 70 مريضا.