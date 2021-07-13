ضبط موظف هارب من 56 قضية.. «أوهم مواطنا بتعيينه في الميري»

تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، من ضبط موظف هارب من 56 قضية تبديد وسرقة تيار، زعم علاقاته ونفوذ كبيره لتعيين شاب حاصل على دبلوم زراعة في الحكومة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط «خالد. أ»، موظف بالإصلاح الزراعي، بتهمة النصب على مواطن يدعى «ع.ع»، حاصل على دبلوم فني زراعي، بنجع حمادي، وأخذ مبلغ 40 ألف جنيه نظير تعيينه بالإصلاح الزراعي.

وتبين من التحريات، أن المتهم، زعم علاقاته بالمسؤولين بالإصلاح ويمكنه من خلال تلك العلاقات تدبير فرصة عمل للمجني عليه، وتقاضى منه 40 ألف جنيه، من أصل 50 ألف جنيه، واتضح أنه هارب من 6 قضايا تبديد، وسابق اتهامه في 50 قضية، سرقة تيار كهربي وتبديد.

تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.