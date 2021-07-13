شوقي: منع الغش قبل حدوثه مستحيل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن غرفة المراقبة المركزية بالكاميرات للجان الثانوية العامة لضبط الغش تُعد جزءا من جهد هائل لمتابعة الأداء داخل اللجان الامتحانية وهذا لم يكن موجودًا من شهرين، كما أنه يريد أن يتحدث في بعض الموضوعات بشكل صريح وواضح للغاية ودون أن يغضب البعض «مش عاوز حد يزعل»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، على شاشة «إم بي سي مصر».

وأضاف «شوقي»، أن الامتحانات الحالية بالمقارنة بالسنوات السابقة بشكل أكثر من رائع، لذلك يشكر أجهزة الدولة والمحافظين ورجال التعليم، وليعلم المواطنين كل الجهد الهائل من كل محافظ ومدير مديرية وكل وزارات العدل والداخلية والصحة، «الحمد لله محدش بيتكلم عن التعقيم ولا الإجراءات الاحترازية، محدش بيتكلم ازاي الأوراق بيتصلح ازاي وبيتعمل إزاي، عشان اللي بيسمعونا في مصر وبره مصر».

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه «سيأتي اليوم الذي سيرى الجميع غرفة التصحيح شكلها إيه وإمكانياتها إيه، وإزاي احنا شايفين كل جهاز تابلت، وكل خادم مركزي، فيه كنترول لكل جهاز في إيد الولاد لـ 2 مليون جهاز عارفين بيعملوا إيه وبيشوفوا إيه، «فيه جهد كبير، لكن منع الغش قبل حدوثه زي ما أقول لوزارة الداخلية أمنع القتل والجرائم والتعدي على الأراضي الزراعية قبل حدوثها، أمر مستحيل، لا كل يوم فيه ناس بتسرق، وكل يوم فيه ناس مقدرش ألوم الداخلية على تلك الأفعال، ألومها لو ممسكتهوش أو معاقبتهوش».