طارق شوقي: انتظروا ثورة كبرى في التعليم الفني خلال سبتمبر المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهم يحاولون رسم صورة كاملة عن مسألة تطوير التعليم، بداية من سن الحضانة حتى الثانوية، لذلك عملت الوزارة على بناء مناهج تساعد في إعادة بناء شخصية الطفل، تتناسب مع ما وصل إليه العالم، مضيفًا: «انتظروا ثورة كبرى في التعليم الفني في شهر سبتمبر، في تغيير جلد التعليم الفني، وإعطائه البريق اللازم وهنشرح للولاد من أول أولى إعدادي أهمية النوع ده من التعليم، والتخصصات التي تساعدهم على صناعة مستقبلهم».

تطوير نظام التعليم

وأضاف «شوقي»، في تصريحات لقناة «TeN» الفضائية، الأربعاء، أن الوزارة عرضت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، شرحًا لنظام التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن النظام الجديد لا يخص الثانوية العامة فقط، ولكن «مصر بتنتج محتوى ضخم جدًا، وبتغير جلدها، بداية من مرحلة الحضانة، وهناك تحول رقمي كبير جدًا، ومنصات كثيرة للمعرفة».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «مرحلة الثانوية العامة هي آخر الرحلة التعليمية، ولكن هناك إنتاج كبير للرحلة كلها، وبالنسبة للامتحانات الموضوع هيبقى بسيط خالص، عندهم كراسة أسئلة وبابل شيت للإجابة، والتابلت مش هيكون عليه امتحان، ولكن هيكون عليه كتب إلكترونية، كما سيتم تسجيل الحضور به».

الوصول إلى الطلاب

ولفت الوزير إلى أن هناك خطة للتطوير وعلى الجميع أن يعلم أن التعليم المصري يشهد ثورة في السنوات الأخيرة، فمثلًا بعد جائحة فيروس كورونا قدمت الوزارة العديد من المنصات التعليمية للوصول بالعلم إلى الأولاد.

وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا أمس الثلاثاء، حول تعليمات امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة والتفاصيل الخاصة بالدبلومة الأمريكية، بثته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضح خلاله أن البنية التحتية في لجان الامتحانات تعمل بكفاءة بنسبة 100%، «الطلاب تعرفوا على نوعية الأسئلة وشكل الـ«بابل شيت، واطمأنينا على كفاءة المنظومة الإلكترونية في 1792 لجنة رسمية، التي سيُعقد الامتحان فيها، والطلاب استجابوا لاستخدام البابل شيت بشكل رائع، والأداء العملي لهم مبشر جدًا، وأريد أن يطمئنوا هم وأهاليهم».