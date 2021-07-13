انطلاق المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، أمس الإثنين، في فعاليات أولى أيام معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، والذي انطلق بمدينة شرم الشيخ في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، ومستمر حتى 17 يوليو الجاري، بالتعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة في تنظيم المعسكرات المتنوعة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في كلمتها، إن هذا المعسكر هذا يعد استكمالاً لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بهدف حث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الأديبة سماح أبو بكر عزت ضيفة شرف هذا المعسكر، باعتبارها واحدة من كبار الكُتاب المتخصصين في أدب الطفل والأسرة، وأن تعاون الوزارة معها يأتي في إطار دعم مبادرة «اتكلم عربي» والارتقاء بها والتي تستهدف الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، خاصة بعد أن حظيت المبادرة برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، لتعميق الانتماء والحس الوطني في نفوسهم، فضلا عن الترويج لمعالم مصر السياحية وما تتمتع به من أمن وأمان، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن أي إشاعات مغرضة يجري تداولها، وذلك إلى جانب مشاركة عدد من أبناء شهداء الوطن في هذا المعسكر، مؤكدة أن آباءهم هم أبطال مصر الذين سطروا ملاحم وطنية ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن العظيم.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، بالوزيرة والحضور، معربة عن سعادتها بحضور هذا المعسكر، متمنيةً تحقيق الاستفادة القصوى من هذا التجمع الذي يضم أبناء المصريين المقيمين في الخارج من أعمار وثقافات مختلفة، بالإضافة لتحقيق الهدف الأساسي من المعسكر وهو حث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية، في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».