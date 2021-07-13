وزير التعليم: لحد آخر امتحان في الثانوية هنلاقي تصوير للأسئلة على النت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه يوجه رسالة مهمة للصحفيين، فمن الآن وحتى موعد آخر امتحان للثانوية العامة يوم 2 أغسطس سيكون هناك طلاب تحاول تصوير الامتحان وتسريبه أثناء تواجدهم في اللجنة، «يا ريت منسألش بعض السؤال ده تاني لأننا تعبنا، إحنا آه هنمسكهم، وبنعرف نمسكهم في أقل من ربع ساعة».

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه يجب التفكير ولو لمدة 5 ثوانٍ عمن يقف وراء ومن يحرك الشخص الذي يصوِّر الامتحان ويسرِّبه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجده في اللجنة، «لو كان بيغش عشان ينجح مكنش أتصور ولا صوَّر نفسه ولا صوَّر الورقة الخاصة بالامتحان ونشرها».

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن الهدف من ذلك هو جزء من الحرب ضد وزارة التربية والتعليم لتشويه منظومة التعليم في مصر، «بنقول وبنوضح احنا بنعمل أكثر من الكفاءة المطلوبة من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية مشكورة تعمل عمل جليل بس مش بيعلنوا عنه كل يوم، والأجهزة السيادية كلها كذلك، وهييجي الوقت المناسب نعلن عنه».

وتابع: «بطمئن أولياء الأمور، كل أجهزة مصر بتشتغل عشان نكتشف مين اللي بيعمل حملة التشهير ومنقعدش كل يوم نتكلم عن الموضوع ده، وهذا لا يؤثر على ما يُسمى بتكافؤ الفرص، عشان أولياء الأمور متقولش فيه ناس بتغش وده هيأثر على ولادنا، إحنا عارفين الولاد اللي بتغش بالاسم وهشرح ده بعد نهاية الامتحانات».