وزير التعليم: الطالب الذي يصوِّر أسئلة الامتحان وينشرها «انتحاري»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الشخص الذي يحاول تصوير الامتحان خلال تواجده في اللجنة أشبه بـ«انتحاري»، «الولاد دول أصلًا مكنوش هينجحوا، فده حد لا ينافس على كليات القمة وكل اللي بينتقله إجابات غير صحيحة وبتتحط في نماذج غلط ومش مهم نشغل نفسنا بيه غلط الدولة شاغلة نفسها بيه لأن فيه حاجة أهم يطفوا على السطح».

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة «إم بي سي مصر»، أن الإصرار على نشر أخبار يوميًا عن تصوير الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة على الإنترنت ليس مفيدا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الامتحان لا يتم تسريبه، كون الذي يكون لديه الامتحانات هي جهات وأجهزة سيادية ولا تخرج هذه الأوراق إلا داخل اللجان، ولكن البعض يقوم بتصويره ونشره داخل اللجان.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن البعض ينشر امتحانا مختلفا ومؤلفا من أنفسهم ويضعونه على السوشيال ميديا قبل بدء الامتحانات، «الطلاب يقعدوا يسألوا نفسهم يا ترى هو ده الامتحان ولا لا، طب ما تستنوا، ما هو الامتحان هيبقى 10 دقائق وفي إيدك، بس الناس عاوزه تخلق جو غير جيد للوزارة، والناس اللي بتصور الامتحان قليل للغاية في المجمل».

وتابع: «لازم اللي يتكلم عن الأسئلة والأجوبة والتصحيح يبقى مختص، التصحيح هنتكلم عليه في وقته، والامتحان مش هدفه يرضي الناس، بل فرز مستويات الطلبة بأمانة ودقة ونقدم ذلك لوزارة التعليم العالي، فالطبيعي أن الامتحان يبقى سهل على البعض وصعب على البعض».