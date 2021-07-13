وزيرة الصحة عن علاج ضمور العضلات: الدولة فتحت ملفات مكنش حد بيقرب لها

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة علاج الضمور العضلي، بادرت الوزارة بتخصيص أماكن لفحص المرضى وإعطائهم العلاج المناسب، حيث تم تجهيز 3 أماكن للحقن في معهد ناصر وجامعة عين شمس والجلاء، وتهدف الوزارة لعمل فرق وأطقم عمل على أعلى مستوى، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة «إم بي سي مصر».

وأضافت «زايد»، أن الدولة المصرية التي أطلقت مبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات الصحية الكبرى، وفتحت ملفات شائكة تسعى للحفاظ على صحة المصريين، ونشهد خلال الفترة الماضية فتح ملفات لا يمكن لأحد كان يأتي بالقرب منها ولكن الإرادة السياسية فتحت كل الأبواب، ويتم توقيع الكشف الطبي وعدد من الاختبارات الطبية التي تستغرق 3 أسابيع للتعرف على مرضى ضمور العضلات.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه تم تأهيل الموارد البشرية وطرق التسجيل الإلكتروني وتم تأهيل مراكز علاج ضمور العضلات وهو ما يهدف لتحسين علاج الأطفال، فهؤلاء الأطفال يعانون من صعوبة في البلع والجلوس، الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتبني السياسي للقضايا القومية سهل العقبات أمام القطاع الصحي وفتح الأبواب المغلقة مع الشركات العالمية.