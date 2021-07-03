هالة زايد: تطوير مصنعي فاكسيرا كلف الدولة 785 مليون جنيه

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تطوير مصنعي فاكسيرا للقاحات في العجوزة، و6 أكتوبر، كلف الدولة حوالي 785 مليون جنيه، مشددة على أن المبلغ توفر في وقت قياسي بالإرادة السياسية، وظهر اللقاح للنور، وهذا تطور كبير جدا في القطاع الصحي المصري.

وأضافت «زايد»، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، أن كميات اللقاحات التي استقبلتها مصر ووزعتها على المواطنين تكفي لتطعيم المستهدف في دولة أوروبية أو دولتين أو ثلاث دول من الدول قليلة السكان، مشددة على أن مصر بها 101 مليون مصري، و7 ملايين غير مصريين، والدولة لا تفرق بين المصريين وغير المصريين في اللقاحات، ومن المقرر أن تطعم منهم حوالي 40% وبالتالي نحتاج إلى 80 مليون جرعة هذا العام فقط.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن الدول الأوروبية والتي طعمت سكانها، هي مضطرة لتلقيح المواطنين بعد 6 شهور أو 8 شهور، والنقص العالمي سيكون دائما في مسألة توفير اللقاحات، و«إحنا مش هينفع نقف في الطابور على طول».

وشددت على أن متحور «دلتا» ليس موجودًا في مصر، ولكن من المتوقع أن يدخل كل دول العالم، موضحة أن مصر تتخذ العديد من الإجراءات لتأخير وصوله إليها.