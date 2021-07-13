وزيرة الصحة: من المحتمل بدء موجة كورونا الرابعة في مصر نهاية سبتمبر

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أننا لا نعيش منفصلين عن الواقع، والوباء يعبِّر ويعلن عن نفسه، وهناك الكثير من المحافظات بها «زيرو إصابات» و«زيرو وفيات»، وهذا دليل على انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وأن هناك 7 مستشفيات فقط هي التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت «زايد»، خلال تصريحات تليفزيونية لشاشة «إم بي سي مصر»، أنه من المتوقع والمحتمل أن تبدأ الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبل حال وصولها لمصر، أي إن حدثت، موضحة أن الوضع الوبائي جيد جدًا الآن والأوضاع الصحية مطمئنة للغاية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى «أننا نواصل الخدمة ولدينا سعة سريرية كبيرة وهناك 7 مستشفيات فقط للعزل حاليًا لانخفاض إصابات بالفيروس بشكل كبير جدًا، وهدفنا في هذه الفترة تلقيح أكبر عدد من المواطنين بأمصال كورونا، خاصة العاملين في القطاع الصحي وكبار السن».