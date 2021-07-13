الهند تسجل 32906 إصابات جديدة بـ«كورونا».. والصين صفر وفيات

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 32906 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و2020 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30907282 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 410784 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل البر الرئيسي الصيني، أمس الاثنين، حالتي اصابة جديدتين محليتي العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مقاطعتي جيانجسو إحدى المقاطعات الداخلية في الصين، الواقعة على واجهة بحر الصين الشرقية ويوننان جنوب غربي البلاد.

«لجنة الصحة الوطنية» الصينية تسجل 27 حالة وافدة جديدة مصابة بالفيروس

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إنه تم تسجيل 27 حالة وافدة جديدة مصابة بالفيروس، بما فيها 6 حالات في مقاطعة يوننان و5 حالات في بلدية شنجهاي و3 حالات في كل من مقاطعتي خنان وقوانجدونج وحالتين في كل من مقاطعتي فوجيان وهونان وحالة واحدة في كل من بلديتي بكين وتيانجين ومقاطعات جيانجسو وهوبي وسيتشوان وشنشي.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في اصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، امس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

إفريقيا، ذكرت «المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها» التابعة للاتحاد الإفريقي، أن حالات الإصابة بالفيروس،في القارة السمراء، بلغت 5961128 حالة حتى بعد ظهر أمس الاثنين، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 151945 حالة، فيما سجلت القارة الإريقية، 5194209 حالة شفاء من الفيروس.

وفي هولندا، قدم رئيس الوزراء، مارك روته، أمس الاثنين، اعتذاره لشعب بلاده عن التخفيف المبكر للتدابير الاحترازية المرتبطة بتفشي «كورونا» في نهاية يونيو الماضي، بعد عودة حالات الإصابة للزيادة مجددا.

وأقر روته، في تصريحات نقلتها صحيفة «نذرلاندس تايمز» الهولندية، بخطأ حكومته في تقدير التوقيت المناسب لتخفيف قيود الإغلاق، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «الشرق الاوسط».

وزارة «الشؤون الإسلامية والدعوة» السعودية: إعادة افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها

وفي السعودية، قامت وزارة «الشؤون الإسلامية والدعوة» بإعادة افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بـ«كورونا» بين صفوف المصلين، ليصل إجمالي ما تم تعقيمه، واكتمال جاهزيته خلال 156 يوماً 1822 مسجداً.

وقالت الوزارة في تقرير، إن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وأُعيد فتحها هي: مسجدان بمنطقة الشرقية ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض ونجران والباحة والقصيم، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعوديسة الرسمية «واس».

الوزراء الكويتي: إغلاق كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتبارا من 25 يوليو

وفي الكويت، قرر مجلس الوزراء، إغلاق كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية، اعتبارا من الأحد 25 يوليو الجاري وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمكافحة انتشار «كورونا».

وذكر المجلس أنه بعد إفادة من وزير الصحة، قرر أيضا تكليف كل من وزارة الدفاع ومؤسسة البترول الكويتية بتسخير مستشفياتهما لدعم المنظومة الصحية في البلاد.

اقتصاديا، أظهرت الرحلات التجارية في الاتحاد الأوروبى اتجاها تصاعديا مع بدء الصيف، وقال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أمس الاثنين، إن خلال الموجة الثانية من تفشي «كورونا» في أوائل عام 2021، انخفض عدد الرحلات الجوية التجارية بشكل حاد بلغ نحو 70 %مقارنة بمستوياته ما قبل الجائحة في عام 2019.

ولكن في يونيو الماضي، عادت الرحلات الجوية التجارية بشكل كبير ليصل إلى 54% فقط مما كان عليه قبل أقل من عامين، بفضل حملة التطعيم وتخفيف إجراءات الإغلاق في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفي سياق متصل، أكد مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة أنه لا حاجة لمن تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لـ«كورونا» أن يتلقوا جرعة ثالثة تعزيزية في الوقت الراهن.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن اللقاحات تعطي درجة عالية من الحماية، لكن من الممكن أن تكون هناك حاجة لجرعة ثالثة في المستقبل وخصوصا لبعض الفئات مثل كبار السن.