الصين تسجل 3 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

أعلنت السطات الصحية الصينية، اليوم، تسجيل البر الرئيسي الصيني، أمس الاثنين، 3 حالات إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مقاطعة يونان في جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء في تقريرها اليومي، إن تم تسجيل 20 حالة وافدة، منها 8 حالات سجلت في يونان و4 حالات في بلدية شنجهاي و3 حالات في كل من مقاطعة قوانجدونج وبلدية تشونجتشينج وحالة واحدة في كل من مقاطعتي لياونينج وفوجيان.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في إصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، أمس الاثنين.

وفي سياق متصل، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، أمس الاثنين، أنه تم تقديم أكثر من 1.3 مليار جرعة من لقاحات كورونا في الصين حتى، أمس الأول الأحد.

ارتفاع إجمالي إصابات كورويا الجنوبية إلى 161541 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، اليوم، تسجيل 746 إصابة جديدة بالفيروس و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 161541 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2032 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أمس الاثنين، إلى أن إجمالي الإصابات بسلالة «دلتا» الهندية من الفيروس، بلغت أمس الاول الأحد، 416 حالة.

وفي إندونيسيا، توفي ما لا يقل عن 1031 من العاملين في المجال الطبي جراء الإصابة بالفيروس، منذ اكتشاف «كورونا» للمرة الأولى في البلاد في مارس من العام الماضي 2020 حتى يونيو من العام الجاري.

وفرضت الحكومة الإندونيسية، قيودا طارئة على النشاط المجتمعي في الفترة من 3 إلى 20 يوليو الجاري، لتخفيف الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس.