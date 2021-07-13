واشنطن: تلقينا معلومات عن توقيف مواطن أمريكي ثالث في هايتي

قالت السلطات الأمريكية، أمس الاثنين، إنها على علم بتوقيف 3 مواطنين أمريكيين في هايتي للاشتباه بمشاركتهم في اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز، مشيرة إلى أنها ستقدم المساعدة القنصلية لمواطنيها.

وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، أعلن الأربعاء الماضي، اغتيال مويز في مقر إقامته الخاص، وقال في بيان، إن مجهولين هاجموا منزل الرئيس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم. وأصيب مويز بـ 12 رصاصة فيما لم يصب أي من الحراس الذين كانوا برفقته.

وأعلنت شرطة هايتي، في وقت سابق، أن الكوماندوس المسلح المسؤول عن عملية اغتيال مويز، يتكون من 26 كولومبيا وأمريكيين اثنين ينحدران من هايتي، موضحة أنه تم اعتقال الأمريكيين الاثنين، بالإضافة إلى 15 كولومبياً، بينما قتل 3 كولومبيين ولا يزال 8 آخرين فارين.

وكانت صحيفة «سيمانا» الكولومبية، قالت في وقت سابق، إن رئيس جهاز الأمن في هايتي ديميتري إيرارد، كثيرا ما كان يسافر جوا إلى كولومبيا، مشيرة إلى حادثة اغتيال مويز، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت الصحيفة الكولومبية إلى أن مواعيد زيارة إيرارد تتزامن مع الوقت الذي تم فيه فترة التخطيط لاغتيال رئيس هايتي.

وسبق أن أمر مكتب المدعي العام في العاصمة الهايتية بورت أو برنس باستجواب المسؤولين عن سلامة الرئيس المغتال جوفينيل مويس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: «تلقينا معلومات عن توقيف مواطن أمريكي ثالث ونحن نواصل متابعة الأوضاع»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم المساعدة القنصلية للمواطنين الموقوفين

وأضاف برايس، أن واشنطن ستقدم المساعدة القنصلية للمواطنين الأمريكيين الموقوفين مثلما تقوم به في الحالات الأخرى، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن واشنطن ما زالت تبحث طلب إرسال قوات تقدم به رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف للمساعدة في تأمين البنية الأساسية بعد اغتيال مويز.

وأوضحت بساكي، أن القيادة السياسية لـ هايتي ما زالت غير واضحة المعالم، واشارت المتحدثة الأمريكية، إلى أن من الضروري أن يتفق قادة البلاد على طريق موحد للمضي قدما.

وأضافت بساكي، حول سفر مسؤولون أمريكيون، لتقييم الوضع والاجتماع مع 3 سياسيين قال كل منهم إنه يقود البلاد: «ما كان واضحا بالنسبة لرحلتهم هو عدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بمستقبل القيادة السياسية».

من جانبه، قال مصدر بالحكومة الأمريكية، أمس الاثنين، إن أحد الأمريكيين المعتقلين للاشتباه في مشاركتهما في اغتيال رئيس هايتي كانت له علاقة بوكالة إنفاذ قانون أمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.