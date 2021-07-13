توزيع 950 وثيقة تأمين على الحياة ضد «العجز والوفاة» لصغار الصيادين

يوزع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، 950 وثيقة تأمين على الحياة ضد حالات العجز الجزئي والكلي وعند الوفاة لصغار الصيادين في 12محافظة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

حماية العمالة غير المنتظمة ضد الأخطار

وأضاف «سعد الدين»، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، تسعى لتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن وزير القوى العاملة، يولي اهتماما كبيرا بأوضاع العمالة غير المنتظمة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم، وتوفير كل أنواع الدعم لهم لمواجهة أعباء الحياة المعيشية، وتأمين حياتهم وحياة أسرهم عند تعرضهم للمخاطر، أو الإصابة بالعجز الجزئي أو الكلي أثناء العمل، أو في حالات الوفاة؛ وذلك حرصا من الدولة على توفير استقرار العمالة غير المنتظمة واسرهم.

وشار المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إلى أن الوزير محمد سعفان يؤكد دائما أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي المقدمة، لصغار الصيادين هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض له في حالات العجز الكلى والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرته يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

4 منح تصرف سنويا للعمالة غير المنتظمة من الصيادين

وأضاف وزير القوى العاملة، أن المنح الدورية التي تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بالمديريات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة والصيادين.

وسلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 9327 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، لصغار الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، في شهر فبراير الماضي، منها 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ.