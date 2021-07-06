صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. 22.6 مليون جنيه بالقاهرة لرعايتهم

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن مواصلة الدولة الاهتمام بصرف منح العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى صرف وزارة القوى العاملة العديد من المنح المختلفة لهذه الفئة، خلال الفترة الأخيرة.

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ44.6 ألف عامل بالقاهرة

وأضاف سعفان في تصريحات صحفية اليوم، أن من بين المنح التي تم صرفها، صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمحافظة القاهرة، باجمالي 22 مليونا و626 ألف جنيه لـ44 ألفا و619 عاملا بالمحافظة لرعايتهم اقتصاديا واجتماعيا .

صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال

وأوضح الوزير أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة تضمن أيضا صرف منحة عيد العمال وذلك للعمالة التي قامت بتسجيل بباناتها رسميا في سجلات القوى العاملة بمحافظة القاهرة، وبلغ عددهم 44 ألفاً و 405 عمال، بإجمالي 22 مليونا و99 ألف جنيه.

منح زواج ومولود ومنح وفاة

وصرفت الوزارة منحة العمالة الغير منتظمة، باجمالي 147 منحة مولود جديد بقيمة 296 ألف جنيه، كما صرفت 102 ألف جنيه قيمة 34 منحة زواج و34 ألف جنيه 17 منحة وفاة، و6 منح وفاة عمال بـ60 ألف جنيه.

وكانت وزارة القوى العاملة نفت، ما تداولته بعض الصفحات غير الرسمية على السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإعلان عن استئناف تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، من أجل صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة.

وقالت الوزارة في بيان: إنه لم يتم الإعلان على الصفحة الرسمية للوزارة بالفيس بوك، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة بما يفيد فتح باب التسجيل للعمال الغير منظمة، لصرف منحة جديدة، أو معاش للعمالة غير المنتظمة.

وحذرت الوزارة من انسياق بعض المواطنين لاسيما فئات العمالة غير المنتظمة، وراء هذه الشائعات والإعلانات الوهمية، التي تريد أن تحصل مكاسب شخصية بطرق غير مشروعة.

يذكر أن الدولة، صرفت ثلاث مراحل من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة وقدرها 3 آلاف جنيه، تم صرفها على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، استفاد منها نحو 1.7 مليون من العمالة غير المنتظمة.