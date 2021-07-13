حقيقة تسريب امتحان الفرنساوي 2021 لطلاب الثانوية العامة

زعمت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاحها في تسريب امتحان الفرنساوي 2021 لطلاب الثانوية العامة، عبر «فيس بوك وتيلجرام» عقب انطلاق الامتحان في المدارس الحكومية، رغم تشديدات وتهديدات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يقوم بتصوير الامتحان بهدف تسريبه ونشره على الإنترنت، تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة لا تقل عن عامين.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة تعمل على تتبع هذه الصفحات للتأكد من صحة تسريب امتحان الفرنساوي 2021 لطلاب الثانوية العامة، مؤكداً أنه في حالة ثبوت صحة هذه الامتحانات ستجري ملاحقة من فعلوا ذلك وتوقيع عقوبات رادعة عليهم، مشدداً على الطلاب بضرورة عدم الالتفات لما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز فقط في الامتحانات.

«التعليم» تتبع أي محاولات لتسريب امتحان الفرنساوي 2021 لطلاب الثانوية العامة

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أن غرفة العمليات المركزية ترصد أي محاولات لتسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، موضحاً أن الغرفة مجهزة بأحدث التقنيات الرقمية التي تمكنها من متابعة أعمال الامتحانات في جميع المحافظات بدقة شديدة.

جدير بالذكر أن طلاب الشعبة الأدبية يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة الفرنسية ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن الامتحان يعقد بنظام البابل شيت بأسئلة اختيارية تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم، مؤكدة أنه جرى توفير الكثير من المراجعات العلمية والنماذج الاسترشادية للطلاب قبل انطلاق الامتحانات على قناة «مدرستنا 2 التعليمية»، ومنصة «حصص مصر» التعليمية.

امتحان الفرنساوي 2021 لطلاب الثانوية العامة: يعقد بنظام البابل شيت

وفي سياق متصل، أكد مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على التواصل المستمر والمباشر مع وزارة التربية والتعليم، لإبلاغها بمستجدات سير أعمال امتحانات الثانوية العامة في جميع المدارس الحكومية التابعة للمحافظة، مشيراً إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة.