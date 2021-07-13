«الهجرة» توجه نداء عاجلًا للمصريين العالقين في الإمارات

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن آخر موعد لتلقي استمارات المصريين العالقين في دولة الامارات الشقيقة دولة ترانزيت، بعد إغلاق المجال الجوي في المملكة العربية السعودية بسبب منع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد غد الخميس.

وتلقت الوزارة استمارة لأكثر من 1995 مواطنًا مصريًا يرغب في العودة إلى مصر، حيث تم فتح جسر جوي؛ لتسهيل عودة المصريين العالقين تدريجيًا إلى مصر منذ الخميس 8 يوليو الجاري، بالتنسيق بين وزارات «الهجرة والسياحة والطيران».

وأشار الوزارة إلى أنه وفقا لتقرير غرفة العمليات وزارة الهجرة، تم تسجيل 1595 مواطنًا عالقًا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حجزوا مع الشركات السياحية المصرية، و403 مواطنين حجزوا مع شركات طيران بمعرفتهم الشخصية، دون وساطة الشركات السياحية، ومجموعهم 1995 مواطنًا مصريًا عالقًا قام بالتسجيل لدى وزارة الهجرة.

وناشدت «مكرم» المصريين العالقين في الإمارات سرعة ملء استمارة بياناتهم لعودتهم إلى مصر، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال الاستمارات يوم 15 يوليو الموافق الخميس المقبل، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتي بعودة المصريين العالقين بالإمارات الى مصر

وقال مصدر مسئول بوزارة الهجرة، إن الوزارة تعاونت مع الجهات المسئولة وشركات السياحة؛ حتى لا يتكبد المصريين العائدين من الإمارات أي مصاريف مالية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الوزارة تعاونت مع الجهات المسئول في دبي لعودة العالقين، المسافرين مع شركات الطيران الإماراتية، وهي 3 شركات «الإمارات، فلاي دبي، العربية»؛ وذلك حرصا منها للعمل على تيسير عودتهم للقاهرة، دون أن يتكبدوا مصروفات أو غرامات إضافية، وإلغاء الغرامات الخاصة بتعديل مواعيد تذاكر الطيران للمصريين العائدين.