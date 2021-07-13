شروط الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري بعد إطلاقها رسميا

أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري رسميًا قبل قليل، بعد انتظار عدد كبير من المواطنين، حيث جرى إطلاق المبادرة بمبلغ 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بتيسيرات كبيرة، وبسعر عائد متناقص 3%، وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاما.

مواصفات شقق مبادرة التمويل العقاري

واشترط البنك المركزي توافر عدد من المواصفات في الشقة التي يمكن الحصول عليها من خلال مبادرة التمويل العقاري وذلك على النحو التالي:

- أن تكون الشقة جاهزة للسكن.

- أن تكون الشقة مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.

- أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب.

- أن يكون شراء الشقة بغرض السكن والمعيشة وليس أي غرض آخر مثل الإسكان السياحي أو الموسمي.

شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

وتتمثل الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقاري، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة، وألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عاما.

ويجب أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة بالنسبة لمتوسطي الدخل، أما بالنسبة لمحدودي الدخل فيجب أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

ويجب أن يلتزم المتزوج بدفع 20% مقدمة من إجمالي سعر الوحدة السكنية، فيما يسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم، وأن يكون الشخص الأعزب المتقدم للشقة من متوسطي الدخل، وأن يسدد 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي سعر الشقة السكنية.