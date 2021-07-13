تعرف على تنسيق المدارس الثانوية الفنية 2021 في محافظة الإسكندرية

اختلف تنسيق الثانوية الفنية 2021 في محافظة الإسكندرية، عن الأعوام السابقة، حيث تم تحديد التنسيق وفقاً لكل مدرسة ونسبة إشغالها ومدي الإقبال عليها وأقسامها المختلفة وخاصة التي تشهد إقبالاً من قبل خريجي الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية الفنية في الإسكندرية 2021

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعتمد نتيجة تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، كمرحلة أولى طبقاً لكل مدرسة وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتعليم مزدوج.

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريح صحفي، اليوم، إنه وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسوف يكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك Tansiksec.emis.gov.eg

تنسيق مدارس التعليم الفني في الإسكندرية 2021

وجاء أعلي تنسيق مدرسة اسكندرية الفنية المتقدمة بنين بدرجة 245، وتنسيق مدرسة الورديان الفنية المتقدمة بنين 240، وتتوالي تنسيق مدارس التعليم الفني في الإدارات التعليمية الثامنة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في الإسكندرية

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعتمد نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة. و255 درجة للقبول بالمدارس أو الفصول المميزة بالمحافظة.