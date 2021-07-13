ضبط ومصادرة 56 شيشة في حملة مكبرة شرق أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين لافتًا إلى ضرورة اتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها واتخذتها الدولة في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات والقرارات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة الفيروسات وفي ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ أسيوط في بيان صحفي، اليوم، أنه تم شن حملة تفتيشية مفاجئة على المقاهي والكافيتريات بحي شرق مدينة أسيوط برئاسة الشاذلي محمد نائب رئيس حي شرق وبمشاركة قسمي الاشغالات والرخص استهدفت محلات وكافيتريات حي شرق حيث تم ضبط ومصادرة 56 شيشة وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

كان محافظ أسيوط

ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

وأعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).