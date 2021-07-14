اليوم.. 100 ألف و169 طالبا يؤدون امتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة

يؤدي صباح اليوم الأربعاء، طلاب شعبة علمى رياضة، والبالغ عددهم 100 ألف و169 طالبا، امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بشكل منتظم وطبيعي، ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على العملية الامتحانات خلال سير الامتحانات، منوها بأن أسئلة الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية في مستوى واحد.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، للشعبتين العلمية والأدبية، تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع الملاحظين والمراقبين بعدم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة، بالتليفون المحمول، لافتا إلى أن أي ملاحظ يسهل أعمال الغش سيتم حرمانه من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات وخصم شهرين من راتبه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن تعليق امتحانات الثانوية العامة 2021، الأسبوع المقبل، لمدة 4 أيام، من الإثنين 19 يوليو وحتى الخميس 22 من الشهر نفسه، بسبب إجازة عيد الأضحى 2021، على أن يجري استئناف الامتحانات يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بمادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للاطمئنان على صحتهم.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه لن يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال عطلة عيد الأضحى 2021، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الامتحان يوم السبت الموافق 24 يوليو بعقد امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، مؤكدا أن «أي طالب غشاش لن ولم يفلت من العقاب».