وقف إجازات عمال النظافة بالقاهرة في العيد.. وفتح الحدائق حتى 12 ليلا

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، واستمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا، سواء بالنسبة لعمال الهيئة أو عمال الشركات العاملة في القاهرة مع تكثيف العمل الليلي.

النظافة حول المساجد

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة، بتكثيف النظافة حول المساجد المقرر أداء صلاة العيد فيها بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة، لتكثيف وجود الأمن بالشوارع وحول الحدائق، والتنسيق مع إسعاف القاهرة ليكون موجودا قرب الحدائق، لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة لذلك، وتجهيز طاقم أفراد في كل حديقة للإسعافات الأولية.

مراجعة الإنارة

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع خاصة بالمناطق الأثرية والدينية، ومراجعة جميع الولاعات والتأكد من إغلاقها، ومراجعة كابلات أعمدة الإنارة والتركيز على المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين في المناطق الأثرية والتاريخية والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل.

ولفت إلى انتهاء صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة، ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها، وتشكيل أطقم صيانة مزودة بالأبراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أي أعطال طوال أيام العيد.

وأشار رئيس هيئة النظافة إلى تخصيص 4 فرق طوارئ لكل من المناطق الأربعة وفناطيس مياه بالمطهرات وعربات محملة بالرمال لتنظيف وتطهير الشوارع والميادين في حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

من جانبه، أكد محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامتهم، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق، ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم.

صيانة الحدائق وتطهيرها

وأضاف رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنّه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للحدائق، من صيانة المسطحات الخضراء وشبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار ودورات المياه، وقص وتهذيب الأشجار، ومراجعة أحواض الزهور، وتزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد، والتأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، ودعم الحدائق بأفراد الأمن للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من وجود معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب.

الحدائق مفتوحة من 7 صباحا حتى 12 منتصف الليل

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنّه سيتم توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق، للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد، موضحا أنّ الحدائق ستبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، مقسمة إلى ورديات بالتناوب.