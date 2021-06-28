أفلام عيد الأضحي 2021 في مصر.. «مش أنا والإنس والنمس» قريبا

يبحث عدد كبير من الجمهور عن أفلام عيد الأضحي 2021 في مصر، وبخاصة مع قرب موسم قوي يجمع بين الكوميديا والأكشن والدراما، حيث تعيش السينما حالة من الانتعاش الفني بعد فترة كبيرة من الركود بسبب فيروس كورونا المستجد، ومع بدء الحفلات المسائية وحفلات منتصف الليل، بدأت السينمات في استعادة رونقها من جديد.

تشهد قائمة أفلام عيد الأضحي في مصر 2021 طرح عدد من الأفلام المهمة لكبار النجوم، والتي تم الانتهاء من تصويرها منذ فترة ولكن لم يتم عرضها بسبب ظروف كورونا.

- فيلم «مش أنا»

للفنان تامر حسني، وهو يعتبر من أفلام عيد الأضحي، وتم طرحه منذ أيام بدور العرض، وحقق نجاحاً كبيراً وكسر حاجز الـ5 مليون جنيه منذ طرحه، والعمل من بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

- فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

من المقرر أن ينافس الفنان كريم عبد العزيز، بفيلم «البعض لا يذهب للماذون مرتين»، وسيتم طرحه بدور العرض يوم 7 يوليو المقبل، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وأحمد حلاوة وعدد أخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم عمرو عبد الجليل ومحمود حميدة وشيماء سيف وأحمد فهمى.

- فيلم «العارف»

بعد غياب يعود الفنان أحمد عز، للسينما من خلال فيلم «العارف»، والذي سيتم طرحه فى السينمات يوم 14 يوليو، ويشارك في بطولته، أحمد فهمى ومحمود حميدة وكارمن بصيبص ومصطفي خاطر وأحمد خالد صالح وركين سعد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

- فيلم «موسي»

​ينافس المخرج بيتر ميمي، بفيلم «موسى»، ومن المتوقع أن يتم طرحه بعيد الأضحي المبارك، وتدور أحداث الفيلم حول أول روبوت يتم اختراعه في الشرق الأوسط ولكن يمر الابطال بالعديد من الأحداث تجعل الأمور تنقلب ضدهم والفيلم من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان اياد نصار ومن تأليف وإخراج بيتر ميمى.

- فيلم «الإنس والنمس»

من المقرر أن يطرح محمد هنيدي، فيلمه الجديد «الإنس والنمس» بدور العرض بموسم عيد الأضحي المبارك، والفيلم من بطولة الفنان محمد هنيدي والفنان عمرو عبد الجليل و الفنانة منه شلبى والفنان بيومى فؤاد والفنانة صابرين و من تأليف كريم حسن بشير و من إخراج شريف عرفه.

- فيلم «قمر 14»

يعتبر فيلم «قمر 14» جاهز للعرض ضمن موسم عيد الأضحي المبارك، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي والفنان أحمد الفيشاوي والفنان أحمد مالك والفنان خالد أنور والفنان أحمد حاتم والفنانة شيرين رضا و الفنانة غادة عادل و الفنانة مي الغيطي والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة ياسمين رئيس ومن تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.