حالة الطقس اليوم 14-7-2021.. رياح شمالية غربية وارتفاع نسبة الرطوبة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بشأن حالة الطقس اليوم في مصر، إذ يتوقع الخبراء أن يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال الخبراء إنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 75%، و90% على السواحل الشمالية، و40% على شمال الصعيد، و20% على جنوب الصعيد.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 37 20

نويبع 38 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 37 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28