أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنّ تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة 2021 فقط، ولا يوجد أي مكان آخر للمواطنين لتلقي لقاح كورونا، موضحة أنّ الطريقة الوحيدة للتسجيل للقاح كورونا، عبر وزارة الصحة والسكان، والمعلن عنه في وسائل الاعلام، كما أنّ موقع لقاح كورونا ليس فقط الطريقة الوحيدة التي يتم التسجيل من خلالها، لكن هناك خطوط ساخنة للوزارة، إضافة إلى تخصيص وحدة صحية داخل كل مستشفى، لاستقبال المواطنين وإدخال بياناتهم ومساعدتهم في عملية التسجيل.

تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة 2021 يعمل خلال عيد الأضحى

وطالبت وزارة الصحة والسكان، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة لتلقي لقاح كورونا المستجد، من خلال موقع وزارة الصحة والسكان المصرية 2021، للمساعدة في الحد من انتشار الوباء المعدي، عن طريق تطعيم أكبر عدد ممكن من المصريين.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّها قدّمت الكثير من التسهيلات عبر الموقع الرسمي لتلقي لقاح كورونا، كي يستطيع المواطن العادي تسجيل بياناته بسهولة، كما تنشر وزارة الصحة والسكان في مصر، رابطا لتسجيل لقاح كورونا، عبر موقع وزارة الصحة والسكان المصرية الرسمي 2021، لتسهيل عملية التسجيل.

وأعلنت وزارة الصحة، أنّ رابط لقاح كورونا ليس الطريقة الوحيدة للتسجيل للحصول على اللقاح من خلالها، بل أشارت إلى أنّ هناك الكثير من الخطوط الساخنة للوزارة يمكن أيضا التسجيل من خلالها، مشيرة إلى أنّ لقاحات فيروس كورونا في مصر آمنة وفعالة ولا يوجد أي أضرار منها، لذلك لا داعٍ للقلق أو الخوف.

وذكرت الوزارة أن الفارق الزمني بين جرعتي لقاح أسترازينكيا، يصل لـ3 أشهر، بينما يصل الفارق الزمني للقاح سينوفارم الصيني، إلى 21 يوما بين الجرعتين.