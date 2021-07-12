مبعوث الاتحاد الإفريقي: 15 مليون مواطن بالقارة السمراء تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المبعوث الخاص بالاتحاد الأفريقي لوكالة الدواء الأفريقية ميشيل سيديبيه، تفقد اليوم الاثنين، مقر هيئة الدواء المصرية، وكان في استقباله الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور الدكتورة مارغريت أغاما، رئيس قسم الصحة والسكان بمفوضية الاتحاد الأفريقي.

محاربة الأدوية المغشوشة

وأوضح «مجاهد» أن الاجتماع تناول أهمية مشاركة التجربة المصرية في الإنتاج المحلي للأدوية، في إطار تبادل الخبرات بين الدول في القارة الأفريقية، كما تم التأكيد على الدور الهام لوكالة الدواء الأفريقية «AMA»، في وضع معايير فنية ثابتة للدواء ومحاربة الأدوية المغشوشة.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الاجتماع تناول أهمية الدور المحوري لمصر في القارة الأفريقية، حيث كانت مصر من أوائل الدول الأفريقية التي صدقت على اتفاقية إنشاء وكالة الدواء الأفريقية، مؤكدًا أهمية تلك الوكالة في الحصول على المواد الخام للأدوية وتصنيعها داخل القارة الأفريقية، حيث ستشارك مصر خبراتها في الإنتاج المحلي للأدوية، التي تصل لأكثر من 80% من الاحتياج المحلي، مع أشقائها الأفارقة من خلال مشاركة وتبادل خبرات الموارد البشرية وبناء القدرات لمختلف الدول الأفريقية.

15 مليون مواطن أفريقي فقط تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

وذكر أن اللقاء تناول أيضًا ضرورة تلقي شعوب القارة الأفريقية لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث أشار ميشيل سيديبيه، إلى أن 15 مليون مواطن أفريقي فقط حصلوا على جرعتين من اللقاح بنسبة تمثل 1.6٪ فقط من إجمالي اللقاحات في العالم، كما تطرق الاجتماع إلي جهود مصر في الاعتماد على قدراتها في البدء في تصنيع لقاحات فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع لأشقائها الأفارقة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وميشيل سيدبيه، المبعوث الخاص بالاتحاد الأفريقي لوكالة الدواء الأفريقية، عقدا مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، للإعلان عن انضمام مصر لاتفاقية «AMA»، لإنشاء وكالة الدواء الأفريقية، بهدف توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات بدول القارة الأفريقية.