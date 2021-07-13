الجيران خطفوه ودفنوه في «البدروم».. كشف غموض مقتل طفل بالخانكة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة اختفاء طفل في منطقة القلج بالخانكة حيث تبين أن وراء الحادث سيدة وزوجها وابنيهما قتلوا الطفل ودفنوا جثته ببدروم منزلهم الكائن بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق برئاسة المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة والذى أمر بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغا باتهام أسرة لجيرانهم بخطف طفلهم وقتله.

بالمعاينة والفحص، تبين أن «ستيتة.ع»، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجنى عليه «عمار.ر»، 6 سنوات بمنطقة القلج دائرة المركز على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وقامت بذبحه بواسطة سلاح أبيض ثم قامت بمساعدة زوجها «حماده.ع»، 47 سنة وابنيها «محمد.ح.ع»، 22 سنة، و«ع»، 25 سنة، بحفر حفرة بالدور الأرضي بمنزلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق حيث قررت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة غنتقاما من والدته بسبب الخلافات المالية بين الطرفين ومطالبة ام الطفل لهم بمبالغ مالية وحدوث مشاجرات بين الطرفين في أوقات سابقة .