فرحة بين طلاب الثانوية في الإسكندرية لسهولة امتحان اللغة الفرنسية

حالة من الفرحة سيطرت على طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية، اليوم، بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية خاصة مادة اللغة الفرنسية التي جاءت سهلة وفقاً لأراء الطلاب في الإسكندرية، إضافة إلى امتحان مادة اللغة الايطالية وصعوبة امتحان اللغة الألمانية.

وقالت الطالبة مي محمود، إن امتحان اللغة الفرنسية لشعبة الأدبي جاء أصعب من امتحان شعبة العلمي بالأمس، حيث تمكنوا من الإجابة على امتحان شعبة العلمي بكل سهولة، لافته إلى أنه سهل ولكنه ليس بسهوله إمتحان شعبة العلمي، ولكن لابد من التركيز جيدًا فكان يحتاج إلى الوقت والتركيز.

وأضافت روان يوسف، إن امتحان اللغة الفرنسية في مستوي الطالب المتوسط حيث تم الإجابة على أسئلة الامتحان مع التركيز على بعض الأسئلة خاصة القطعة.

فيما تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حيال امتحانات اللغة الايطالية والالمانية حيث تنوعت الآراء ما بين صعب وسهل، ورأت بعض الطالبات أن الامتحان سهل ويحتاج إلى وقت، أما بعض الطالبات فأكدن أن الامتحان صعب على عكس امتحان شعبة العلمي بالأمس.

وأدى 20 ألفًا و382 طالبًا وطالبة في الإسكندرية،امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية ضمن امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية، وذلك من مجموع 46 ألفًا و481 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، حيث خاض طلاب العلمي امتحانًا أمس.

وشهدت اللجان تشديدًا كبيرًا على الإجراءات الاحترازية، كما تم تكثيف التفتيش على الهواتف المحمولة؛ نظرا لقدرة الطلاب على استخدامها في عمليات الغش من خلال ترجمة أي لغة من امتحان 3 لغات يخوضوها الطلاب.