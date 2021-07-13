حقيقة مقتل شاب بالفيوم.. «كان بيدافع عن صاحبه» ولم يمت بسبب «المشاريب»

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة أول الفيوم، وتحقيقات النيابة العامة عن السبب لحقيقي لمقتل الشاب حسين هشام الشرقاوي، على يد صاحب مقهى ونجله بحي المشتل أمام كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم، حيث بيّنت التحريات أنّ الشاب كان يدافع عن صديقه وهو نجل شقيق صاحب المقهى من بطش عمه، وكان دائماً يتصدر له لحمايته منه، فقرر صاحب المقهى ونجله التخلص من «حسين» ليخلو لهما الجو ويفعلا ما يريدان في نجل شقيق صاحب المقهى الذي وقع في خلافات أسرية معهما.

«حسين» دفع حياته ثمناً لشهامته ورجولته

وأوضحت تحريات مباحث الفيوم، كذب رواية أنّ سبب وفاة الشاب هو مشاجرة بسبب الحساب على «المشاريب»، حيث أنّ المجني عليه لم يكن يجلس على المقهى من الأساس، ولكنه كان يسير في الشارع، وهاجمه صاحب المقهى وابنه، وطعناه بالسكين عدة طعنات في القلب أودت بحياته.

شقيقة «حسين»: أخويا كان راجل زيادة عن اللزوم

وكشفت سمية هشام الشرقاوي، شقيقة المجني عليه، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ، أنّه لا صحة لما يُقال عن وفاة شقيقها بسبب الحساب خصوصاً أنّ شقيقها لم يكن يجلس في المقاهي من الأساس، ولكنه كان «صاحب صاحبه» وكان محبوباً من الجميع.

شقيقة «حسين» تكشف الأسباب الحقيقية لمقتله

ووأضحت سمية الشرقاوي، أنّ شقيقها لم يستطع التخلي عن صديقه الذي كان واقعاً في مشكلة عائلية مع عمه وابنه، والمشكلة كانت «أسرية» بين صديق شقيقها وعمه، ولكن المجني عليه لم يتحمل تعرض صديقه للظلم والإهانة من عمه فوقف إلى جانبه وتشاجر معهما بسببه، وكان جزاؤه أن تربص به عم صديقه ويدعى «حسن إمام عطية» ونجله، وانتظروه حتى مر من منطقة حي الجامعة يسير بمفرده في الشارع وانقضوا عليه وطعنوه عدة طعنات، ورغم إصابته إلا أنّه ضربهم ضرباً مُبرحاً، ولكن أحدهم طعنه طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته، قائلةً «حق أخويا راجع راجع».