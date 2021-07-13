عاجل.. أول تحرك برلماني بشأن التسريب في امتحانات الثانوية العامة

في تحرك برلماني عاجل اليوم، تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تسريبات امتحانات الثانوية العامة، لاسيما بعد أن تم نشر بعض الأسئلة والإجابات بحسب قوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف النائب أن ذلك الامر من شأنه أن يؤثر على النتيجة، ومن ثم يؤثر بالسلب أيضا على الطلبة والطالبات الملتزمين، الذين اجتهدوا وحرصوا على أن يحصدوا نتيجة جهدهم فقط.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وأشار النائب إلى أن الوزارة فشلت على مدار السنوات الماضية فى تأمين الامتحانات، مما يعنى ضرورة إيجاد نظام بديل للتأمين، ولو من خلال الاستعانة بشركات متخصصة في أمن المعلومات، بدلا من التجارب التى أثبتت فشلها.

وكانت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدمت، أمس، ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم حول ما حدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، من تسريب لأسئلة الامتحان.

تسريب امتحان اللغة العربية في امتحانات الثانوية العامة

وقالت النائبة سناء السعيد، إنه في الوقت الذي وعدت فيه وزارة التربية والتعليم بتأمين الامتحانات وصرف المليارات على ذلك، فإن ما حدث يعد فشلا لمنظومة التأمين، في اليوم الأول للامتحانات، ويعتبر إهدارا للمال العام، ويؤدي لفقدان الثقة في العملية التعليمية من جانب الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كان أحد جروبات الغش الإلكتروني نشر على “تليجرام” صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

ورغم تحذيرات وزير التربية والتعليم طارق شوقي، تمكنت صفحات الغش من تداول امتحان العربي للثانوية العامة على جروب يضم ربع مليون شخص، حيث تم نشر أسئلة الامتحان بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.

الوزارة تواجه الغش الإليكتروني في امتحانات الثانوية العامة

واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة، مشددة على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.

وحذرت الوزارة طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش في الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.