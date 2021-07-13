رصد 20 حالة غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية.. وعقوبات صارمة تنتظر «الغشاشين»

قال مصدر مسئول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش بالوزارة رصد أكثر من 20 حالة غش بامتحانات الثانوية العامة بمادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي والإيطالي والصيني والألماني».

عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيجري تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، طبقًا للقانون 205 لسنة 2020، وحرمانهم من دخول الدور الثاني لهذا العام، وحرمانهم من دخول امتحان العام التالي 2021-2022، بسبب حيازتهم الموبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

وتتابع وزارة التربية والتعليم، من خلال الغرفة المركزية للوزارة، لجان الامتحانات عبر كاميرات المراقبة؛ لكشف أي محاولات غش بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ الهدف من غرف المتابعة يتمثل في مراقبة تحركات الطلاب والمراقبين داخل اللجان طوال مدة الامتحان، ورصد أي مخالفات تتم داخلها، لافتة إلى أنَّ الغرفة المركزية متصلة بغرف المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمتابعة سير الامتحان.